Суд в Чехии ликвидировал самопровозглашенное «представительство ДНР» как незаконное.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook.

«Конец очередного российского фейка: суд чешского города Острава окончательно ликвидировал так называемое «представительство ДНР» как незаконное. Спасибо Министерству иностранных дел Чехии и лично министру Любомиру Заоралеку за последовательную позицию в этом вопросе», - написал дипломат.

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Напомним, 1 сентября 2016 года представители группировки «ДНР» устроили в Остраве открытие своего «представительского центра», который они назвали «своим первым дипломатическим учреждением» в Европе. МИД Чехии заверил, что никаких дипломатических полномочий оно не имеет и зарегистрировано как общественное объединение. В дипломатическом ведомстве Чехии тогда сообщали, что решили через суд добиваться ликвидации этой организации.