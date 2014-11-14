Луценко считает предложения Яценюка относительно нового Кабмина проявлением "нарциссизма"
Кандидат в народные депутаты от партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко призывает действовать исключительно по конституционной процедуре при формировании персонального состава правительства.
Об этом он заявил после завершения консультаций относительно парафирования проекта коалиционного соглашения, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
«Мы - ответственная политическая сила и покажем пример соблюдения Конституции. Если каждый народный депутат обнародовать свое видение состава правительства, то это станет очередным поводом для лишнего соревнования и насмешек со стороны наших же избирателей», - отметил Луценко.
По его словам, правительство должно сформироваться согласно всех законодательных требований.
«Коалиция подает кандидатуру премьер-министра президенту, который вносит ее в парламент. Мы это сделаем. После того избран премьер (я подчеркиваю - не кандидат в депутаты, кандидат в премьеры, а избранный премьер) после консультаций с парламентским большинством внесет свое видение правительства. Я думаю, что совет коалиции рассмотрит это видение, возможно, подправит, откорректирует и вынесет на согласование на голосование Верховной Рады. Все остальное - политические игрища и проявления нарциссизма», - заявил Луценко.
Читайте такжеЯценюк озвучил предложения относительно возможных будущих министров (полный список)«Или мы действуем как одна команда, согласно конституционных правил, или мы повторяем ошибки, которые дважды приводили демократов к катастрофе», - подытожил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил политическим силам, которые создают парламентскую коалицию, делегировать на должности министров ряд конкретных кандидатур.
Так, на должность вице-премьера по региональной политике Яценюк предложил делегировать Владимира Гройсмана; на должность вице-премьера по вопросам АПК Ивана Мирошниченко; на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам Игоря Жданова; на должность министра внутренних дел - Арсена Авакова; на должность министра финансов Виталия Лисовенко; на должность министра юстиции - Павла Петренко; на должность министра по вопросам агрополитики - Леонида Козаченко; на должность министра экономики Дмитрия Шимкива; на должность министра образования и науки - Сергея Квита; на должность министра энергетики Андрея Коболева; на должность министра культуры - Евгения Нищука; на должность министра здравоохранения - Василия Лазорищинца; на должность министра социальной политики Павла Розенко; на должность министра молодежи и спорта - Дениса Силантьева; на должность министра экологии - Анну Гопко; на должность председателя Госкомтелерадио Юрия Стеця.
Что касается президентской квоты - должностей министра обороны и министра иностранных дел - то Яценюк отметил, что его политическую силу устраивают нынешние главы этих ведомств, назначенные Петром Порошенко - Степан Полторак и Павел Климкин. “Они получают полную поддержку нашей политической силы”, - сказал он.
Относительно кандидатуры министра инфраструктуры, то Яценюк отметил, что по этому поводу нужно провести дискуссию.
Кроме того, премьер заявил, что у его политической силы есть кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции, однако пока что “Народный фронт” не обнародовать фамилию. “Имею мнение пригласить на эту должность одного из европейских лидеров, но объявим о окончательное решение после завершения переговоров с теми лидерами, которые привели европейские страны к членству в ЕС”, - сказал Яценюк.