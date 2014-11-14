Луценко считает предложения Яценюка относительно нового Кабмина проявлением "нарциссизма"

Об этом он заявил после завершения консультаций относительно парафирования проекта коалиционного соглашения, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Мы - ответственная политическая сила и покажем пример соблюдения Конституции. Если каждый народный депутат обнародовать свое видение состава правительства, то это станет очередным поводом для лишнего соревнования и насмешек со стороны наших же избирателей», - отметил Луценко.

По его словам, правительство должно сформироваться согласно всех законодательных требований.

«Коалиция подает кандидатуру премьер-министра президенту, который вносит ее в парламент. Мы это сделаем. После того избран премьер (я подчеркиваю - не кандидат в депутаты, кандидат в премьеры, а избранный премьер) после консультаций с парламентским большинством внесет свое видение правительства. Я думаю, что совет коалиции рассмотрит это видение, возможно, подправит, откорректирует и вынесет на согласование на голосование Верховной Рады. Все остальное - политические игрища и проявления нарциссизма», - заявил Луценко.

Читайте такжеЯценюк озвучил предложения относительно возможных будущих министров (полный список)«Или мы действуем как одна команда, согласно конституционных правил, или мы повторяем ошибки, которые дважды приводили демократов к катастрофе», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил политическим силам, которые создают парламентскую коалицию, делегировать на должности министров ряд конкретных кандидатур.

Так, на должность вице-премьера по региональной политике Яценюк предложил делегировать Владимира Гройсмана; на должность вице-премьера по вопросам АПК Ивана Мирошниченко; на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам Игоря Жданова; на должность министра внутренних дел - Арсена Авакова; на должность министра финансов Виталия Лисовенко; на должность министра юстиции - Павла Петренко; на должность министра по вопросам агрополитики - Леонида Козаченко; на должность министра экономики Дмитрия Шимкива; на должность министра образования и науки - Сергея Квита; на должность министра энергетики Андрея Коболева; на должность министра культуры - Евгения Нищука; на должность министра здравоохранения - Василия Лазорищинца; на должность министра социальной политики Павла Розенко; на должность министра молодежи и спорта - Дениса Силантьева; на должность министра экологии - Анну Гопко; на должность председателя Госкомтелерадио Юрия Стеця.

Что касается президентской квоты - должностей министра обороны и министра иностранных дел - то Яценюк отметил, что его политическую силу устраивают нынешние главы этих ведомств, назначенные Петром Порошенко - Степан Полторак и Павел Климкин. “Они получают полную поддержку нашей политической силы”, - сказал он.

Относительно кандидатуры министра инфраструктуры, то Яценюк отметил, что по этому поводу нужно провести дискуссию.

Кроме того, премьер заявил, что у его политической силы есть кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции, однако пока что “Народный фронт” не обнародовать фамилию. “Имею мнение пригласить на эту должность одного из европейских лидеров, но объявим о окончательное решение после завершения переговоров с теми лидерами, которые привели европейские страны к членству в ЕС”, - сказал Яценюк.