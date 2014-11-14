"Журналисты" НТВ сняли сюжет о "гетто для луганских сирот"
Сотрудники российского телеканала НТВ сняли в Луганске сюжет о том, как "принудительно удерживают" в Одесской области эвакуированных из зоны АТО луганских воспитанников интернатов.
Об этом говорится в сюжете программы "Анатомия дня" на НТВ.
По словам ведущей, это "история о том, как война ломает судьбы детей"
"К ним относятся как к перебежчикам с вражеской территории. Паспорта и мобильные отобрали, никакой связи с внешним миром нет, даже воспитателю позволяют позвонить в Луганск только один раз в день", - говорит ведущая.
Правда потом почему-то оказывается, что "отобранные у детей паспорта" "бережно хранит в сейфе администрация луганского интерната".
Также в сюжете утверждается, якобы директора интернатов в Луганске и Одессе договорились, что дети вернутся назад "как только прекратятся обстрелы". По мнению сотрудников НТВ, очевидно, обстрелы на востоке уже прекратились, и детям пора ехать обратно.
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В Балте Одесской же псевдожурналистов, которые раньше использовали для пропагандистской съемки психически больного подростка, не пустили к детям. Как сообщает местное издание Думская, вечером 12 ноября в райцентре Балта Одесской области по тревоге были подняты силовые структуры. Тревожный сигнал поступил от главы райадминистрации Евгения Кифоренко, который узнал, что в один из интернатов города пыталась проникнуть съемочная группа российского телеканала, вероятно, НТВ.
Как сообщили в РГА, российских журналистов интересовали дети-переселенцы из Луганска, которые проживают в нескольких интернатах Балты и Балтского района.
Чтобы избежать провокаций и защитить детей, правоохранители и члены самообороны взяли под усиленную охрану интернаты, а сотрудники ГАИ патрулировали прилегающие дороги. Правда, российских журналистов так и не нашли.
Однако свой сюжет о страшном «концлагере для луганских детей» в Балте они таки сняли.
Сюжет о сиротах начинается с 9-й минуты