"Журналисты" НТВ сняли сюжет о "гетто для луганских сирот"

Об этом говорится в сюжете программы "Анатомия дня" на НТВ.

По словам ведущей, это "история о том, как война ломает судьбы детей"

"К ним относятся как к перебежчикам с вражеской территории. Паспорта и мобильные отобрали, никакой связи с внешним миром нет, даже воспитателю позволяют позвонить в Луганск только один раз в день", - говорит ведущая.

Правда потом почему-то оказывается, что "отобранные у детей паспорта" "бережно хранит в сейфе администрация луганского интерната".

Также в сюжете утверждается, якобы директора интернатов в Луганске и Одессе договорились, что дети вернутся назад "как только прекратятся обстрелы". По мнению сотрудников НТВ, очевидно, обстрелы на востоке уже прекратились, и детям пора ехать обратно.

Читайте такжеОГА: Родители использованного НТВ психически больного мальчика заявляют, что их не убивали

В Балте Одесской же псевдожурналистов, которые раньше использовали для пропагандистской съемки психически больного подростка, не пустили к детям. Как сообщает местное издание Думская, вечером 12 ноября в райцентре Балта Одесской области по тревоге были подняты силовые структуры. Тревожный сигнал поступил от главы райадминистрации Евгения Кифоренко, который узнал, что в один из интернатов города пыталась проникнуть съемочная группа российского телеканала, вероятно, НТВ.

Как сообщили в РГА, российских журналистов интересовали дети-переселенцы из Луганска, которые проживают в нескольких интернатах Балты и Балтского района.

Чтобы избежать провокаций и защитить детей, правоохранители и члены самообороны взяли под усиленную охрану интернаты, а сотрудники ГАИ патрулировали прилегающие дороги. Правда, российских журналистов так и не нашли.

Однако свой сюжет о страшном «концлагере для луганских детей» в Балте они таки сняли.

Сюжет о сиротах начинается с 9-й минуты