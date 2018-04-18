"За подрыв обороноспособности": Пашинский захотел ввести уголовную ответственность для СМИ

19:45, 18 апреля 2018
Политика
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Пашинский инициирует уголовную ответственность для СМИ / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пашинский сказал во время заседания комитета, где рассматривался вопрос о публикации в издании "Новое время".

"Мы информацию даем обществу. Проходит некоторое время и начинаются какие-то дестабилизирующие вещи. У меня нет никакого сомнения, мы все знаем, что украинские журналисты - это неподкупные люди, которые никогда за деньги не размещают никаких фейков", - сказал он.

В то же время Пашинский добавил, что у него складывается впечатление, и это "вопрос больше к СБУ", что журналисты "очень доверчивы и не очень профессиональные".

"И что находятся какие-то ФСБшные или другие аферисты, которые используют наших журналистов, наши СМИ в подрыве обороноспособности, сознательном подрыве обороноспособности государства", - сказал депутат.

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Он добавил, что уже проведены консультации со многими фракциями в парламенте.

"Я прошу наших депутатов во главе с Иваном Винником (секретарем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны), вместе с Комитетом по вопросам свободы слова и информации разработать дополнения в действующее законодательство - об ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений", - заявил Пашинский.

В свою очередь Винник в комментарии журналистам после заседания комитета пояснил, что по инициативе об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации, в том числе с целью подрыва обороноспособности государства, "давно уже остро стоит вопрос введения какой-то формы ответственности".

"Будет это административная или уголовная ответственность - мы сейчас начнем дискуссию на комитете, мы будем привлекать членов комитета к этой работе, и предложим в ближайшую неделю-две законопроект на рассмотрение парламента", - сказал он.

Винник заверил, что речь не идет ни о цензуре, ни о давлении на журналистов.

"Но если такие действия имеют какой-то сознательный характер с целью подрыва обороноспособности государства, они должны получить соответствующую квалификацию", - добавил парламентарий и призвал относиться к этой инициативе "конструктивно".

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Теги: #журналисты#СМИ#Сергей Пашинский