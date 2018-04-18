"За подрыв обороноспособности": Пашинский захотел ввести уголовную ответственность для СМИ

Глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности говорит, что доверчивых и непрофессиональных журналистов использует ФСБ РФ и другие аферисты.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский инициирует введение уголовной ответственности СМИ "за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пашинский сказал во время заседания комитета, где рассматривался вопрос о публикации в издании "Новое время".

"Мы информацию даем обществу. Проходит некоторое время и начинаются какие-то дестабилизирующие вещи. У меня нет никакого сомнения, мы все знаем, что украинские журналисты - это неподкупные люди, которые никогда за деньги не размещают никаких фейков", - сказал он.

В то же время Пашинский добавил, что у него складывается впечатление, и это "вопрос больше к СБУ", что журналисты "очень доверчивы и не очень профессиональные".

"И что находятся какие-то ФСБшные или другие аферисты, которые используют наших журналистов, наши СМИ в подрыве обороноспособности, сознательном подрыве обороноспособности государства", - сказал депутат.

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Он добавил, что уже проведены консультации со многими фракциями в парламенте.

"Я прошу наших депутатов во главе с Иваном Винником (секретарем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны), вместе с Комитетом по вопросам свободы слова и информации разработать дополнения в действующее законодательство - об ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений", - заявил Пашинский.

В свою очередь Винник в комментарии журналистам после заседания комитета пояснил, что по инициативе об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации, в том числе с целью подрыва обороноспособности государства, "давно уже остро стоит вопрос введения какой-то формы ответственности".

"Будет это административная или уголовная ответственность - мы сейчас начнем дискуссию на комитете, мы будем привлекать членов комитета к этой работе, и предложим в ближайшую неделю-две законопроект на рассмотрение парламента", - сказал он.

Винник заверил, что речь не идет ни о цензуре, ни о давлении на журналистов.

"Но если такие действия имеют какой-то сознательный характер с целью подрыва обороноспособности государства, они должны получить соответствующую квалификацию", - добавил парламентарий и призвал относиться к этой инициативе "конструктивно".