ПАСЕ официально признала оккупацию Донбасса Россией

Также вице-президент ассамблеи сообщил, что ПАСЕ учла важную поправку украинской делегации в докладе «О чрезвычайном положении и отступлении от Конвенции о правах человека».

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором признала оккупацию части Украины Российской Федерацией.

Об этом сегодня в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

«Россия - оккупант! Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором признала оккупацию ОРДЛО Российской Федерацией. Это победа украинской делегации в ПАСЕ, которая в перспективе усилит ответственность России за нарушение норм международного права», - написал Арьев.

Также он сообщил, что в ПАСЕ учли поправку украинской делегации в докладе «О чрезвычайном положении и отступлении от Конвенции о правах человека».

«Победа! Принята важная поправка украинской делегации в ПАСЕ в докладе «О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека», и Ассамблея проголосовала за признание оккупации части Донбасса Россией! Сказки про шахтеров и трактористов с военторга наступил наконец конец и в международных документах», - добавил Арьев.

Как сообщал УНИАН, с 23 по 27 апреля в Страсбурге проходит сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Среди тем, представленных на рассмотрение была также "Незаконные выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым: нарушение прав человека". Однако из-за коррупционного скандала среди депутатов ПАСЕ рассмотрение некоторых тем было отменено, в том числе и вопрос Крыма.