ПАСЕ официально признала оккупацию Донбасса Россией

14:44, 24 апреля 2018
Политика
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ПАСЕ признала окупаціє ОРДЛО Россией / фото УНИАН

Об этом сегодня в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

«Россия - оккупант! Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором признала оккупацию ОРДЛО Российской Федерацией. Это победа украинской делегации в ПАСЕ, которая в перспективе усилит ответственность России за нарушение норм международного права», - написал Арьев.

Также он сообщил, что в ПАСЕ учли поправку украинской делегации в докладе «О чрезвычайном положении и отступлении от Конвенции о правах человека».

«Победа! Принята важная поправка украинской делегации в ПАСЕ в докладе «О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека», и Ассамблея проголосовала за признание оккупации части Донбасса Россией! Сказки про шахтеров и трактористов с военторга наступил наконец конец и в международных документах», - добавил Арьев.

Как сообщал УНИАН, с 23 по 27 апреля в Страсбурге проходит сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Среди тем, представленных на рассмотрение была также "Незаконные выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым: нарушение прав человека". Однако из-за коррупционного скандала среди депутатов ПАСЕ рассмотрение некоторых тем было отменено, в том числе и вопрос Крыма.

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Теги: #Донбасс#Россия#оккупация#ОРДЛО