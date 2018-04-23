Срочных дебатов не будет: в ПАСЕ отказались обсуждать незаконные выборы в Крыму и отравление Скрипаля

По словам Арьева, у некоторых членов ПАСЕ давно есть устоявшейся пророссийская позиция.

В ПАСЕ отказали в запросе Украины относительно проведения срочных дебатов по поводу незаконных выборов президента России в оккупированном Крыму и других аспектов политики РФ. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев Facebook.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ собиралась рассмотреть нарушения прав человека и незаконные выборы президента России в оккупированном Крыму. Это было указано в повестке дня ПАСЕ.

"Бюро ПАСЕ голосами левых и социалистов отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании, Украины и других на тему Солсбери, незаконных выборов в Крыму итд. Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ с фактами взяточничества и откровенного лоббизма, обнародованным вчера", - говорится в сообщении.

По словам Арьева, у некоторых членов ПАСЕ давно есть устоявшейся пророссийская позиция.

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Отметим, что на днях выяснилось, что в ПАСЕ была группа лиц, которые «работали» в пользу Азербайджана.

Следственная группа, созданная Парламентской ассамблеей Совета Европы, подтвердила системное внешнее воздействие на документы и решения ПАСЕ, а также системную деятельность отдельных депутатов вопреки этическим стандартам. Речь идет о подкупах со стороны представителей Азербайджана. Проблемы не ограничиваются одной страной, однако из-за нехватки времени расследование концентрировалось на деле страны с наибольшим количеством претензий.