Посол США: у Волкера есть план по установлению мира на Донбассе, но следующий шаг за Россией

Йованович также выразила разочарование тем, что "пасхальное перемирие" не было соблюдено.

США пока не получили ответ Россси на план, предложенный спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером по разрешению ситуации на Донбассе.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в совместном интервью Радио свобода и канала 112 в воскресенье, 22 апреля.

Читайте такжеБезопасность в Украине обошлась США в $1 миллиард - посол

"Когда мы смотрим на смерть и разрушения, которые вызваны силами, которые контролируются Россией последние четыре года, мы хотим помочь найти решение. Посол Курт Волкер руководит нашими усилиями (по разрешению конфликта на Донбассе), пытаясь работать не только с россиянами, но и с Украиной и партнерами, прежде всего с "нормандской четверкой"... У него, очевидно, есть план. Он работал с россиянами над этим и сейчас мы ожидаем ответ России, но пока его не получили. Я думаю, что следующий шаг за Россией", - сказала посол.

Йованович также выразила разочарование тем, что "пасхальное перемирие" не было соблюдено.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и мы разочарованы, что прекращение огня на Пасху вовсе не означало прекращение огня... я думаю, что это совершенно неприемлемо и это то, что мы наблюдаем уже четыре года. Ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население", - добавила посол.

В Кремле ранее заявили, что в переговорах Волкера и помощника президента России Владислава Суркова наметилась пауза.