Посол США: у Волкера есть план по установлению мира на Донбассе, но следующий шаг за Россией

10:56, 23 апреля 2018
Политика
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Спецпредставитель США Уолкер и посол Йованович посещают зону АТО / facebook.com/ato.news

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в совместном интервью Радио свобода и канала 112 в воскресенье, 22 апреля.

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"Когда мы смотрим на смерть и разрушения, которые вызваны силами, которые контролируются Россией последние четыре года, мы хотим помочь найти решение. Посол Курт Волкер руководит нашими усилиями (по разрешению конфликта на Донбассе), пытаясь работать не только с россиянами, но и с Украиной и партнерами, прежде всего с "нормандской четверкой"... У него, очевидно, есть план. Он работал с россиянами над этим и сейчас мы ожидаем ответ России, но пока его не получили. Я думаю, что следующий шаг за Россией", - сказала посол.

Йованович также выразила разочарование тем, что "пасхальное перемирие" не было соблюдено.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и мы разочарованы, что прекращение огня на Пасху вовсе не означало прекращение огня... я думаю, что это совершенно неприемлемо и это то, что мы наблюдаем уже четыре года. Ранения получают не только украинские военные, но и гражданское население", - добавила посол.

В Кремле ранее заявили, что в переговорах Волкера и помощника президента России Владислава Суркова наметилась пауза.

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Теги: #Йованович#Сурков#Волкер на Донбасе