Песков традиционно "не знает", останется ли Сурков переговорщиком по Украине после инаугурации Путина

13:58, 18 апреля 2018
Мир
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Владислав Сурков / REUTERS

Об этом он сказал, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России.

«Я не располагаю информацией, кто сохранит, кто нет (должности). После 7 мая последуют указы президента, о которых мы будем вас информировать. Кто это будет – традиционно мы такую информацию не даем», - сказал Песков.

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При этом он подчеркнул, что переговоры по Украине находятся на «паузе» в работе «нормандской четверки» и по линии обмена мнениями по каналу Сурков - Волкер (специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер).

В то же время он заметил, что недавно состоялись телефонные переговоры Путина с главами Франции и Германии.

Как сообщал УНИАН, Сурков является помощником президента РФ, который курирует оккупированный Донбасс.

Инаугурация Путина пройдет 7 мая.

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Теги: #Сурков#инаугурация#Владимир Путин