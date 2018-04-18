Песков традиционно "не знает", останется ли Сурков переговорщиком по Украине после инаугурации Путина

Соответствующие указы российского президента последуют после 7 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, сохранит ли помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков полномочия координировать переговоры по Украине после инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России.

«Я не располагаю информацией, кто сохранит, кто нет (должности). После 7 мая последуют указы президента, о которых мы будем вас информировать. Кто это будет – традиционно мы такую информацию не даем», - сказал Песков.

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При этом он подчеркнул, что переговоры по Украине находятся на «паузе» в работе «нормандской четверки» и по линии обмена мнениями по каналу Сурков - Волкер (специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер).

В то же время он заметил, что недавно состоялись телефонные переговоры Путина с главами Франции и Германии.

Как сообщал УНИАН, Сурков является помощником президента РФ, который курирует оккупированный Донбасс.

Инаугурация Путина пройдет 7 мая.