Депутат Львовского горсовета поздравила с днем рождения Гитлера

«Большой человек, как ни крути ...», - написала депутат горсовета Марьяна Батюк в Facebook.

Депутат Львовского городского совета от «ВО «Свобода» Марьяна Батюк утром 20 апреля поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера.

Пост депутат опубликовала на своей странице в Facebook, пишет "Zaxid.net".

«Большой человек, как ни крути ...», - написала Марьяна Батюк и привела две цитаты основоположника нацизма Адольфа Гитлера из его книги «Моя борьба». Примерно через час после публикации депутат удалила свое сообщение, отмечает издание.

Отметим, что диктатор, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер родился 20 апреля.

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