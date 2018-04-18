Военный комитет НАТО посетит Яворивский полигон и Академию сухопутных войск во Львове

Военные представители будут оценивать прогресс в реформах и обсуждать улучшения сотрудничества.

Военный комитет (ВК) НАТО 18-19 апреля будет находиться с визитом во Львове где проинспектирует Яворивский полигон.

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Как сообщил накануне визита в интервью агентству УНИАН глава ВК, генерал Петр Павел, на этот раз военные представители альянса посетят Львов, а не Киев. «Мы посетим Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, встретимся с начальником Генерального штаба ВСУ и его командой. На следующий день, в четверг, 19 апреля, мы посетим Яворовский учебный полигон. Потом у нас будет заседание ВК с украинцами – это будет совместный формат заседания с партнерами», - рассказал он.

Говоря о повестке дня визита и встреч НАТО и Украины Павел отметил, что она будет «традиционной». «Это обсуждение прогресса реформ, по которым мы предоставляем помощь, обсуждение возможностей для улучшения нашего сотрудничества с тем, чтобы привести его в соответствие с потребностями как Альянса, так и Украины, а также углубить понимание с обеих сторон: с нашей – понять состояние украинских войск на местах, с украинской – лучше понять процедуры и позиции, которые мы занимаем. Мы всегда пытаемся использовать время так, чтобы заполнить его рядом мероприятий с тем, чтобы они были полезными для обеих сторон», - отметил глава ВК.

Он напомнил, что ВК заседает на рабочем уровне военных представителей, которые представляют своих начальников генеральных штабов в Брюсселе, как правило, дважды в неделю. «Иногда ВК едет в страны либо Альянса, либо партнеров, чтобы лучше понять, какова ситуация на местах, а также с целью продвижения партнерства и сотрудничества», - подчеркнул Павел.

Справка УНИАН. ВК – наивысший военный орган альянса, который является основным источником военных советов для Североатлантического совета (САС) по военной политике и стратегии. ВК несет ответственность за перевод политических решений, которые принимает САС, в военное направление. Именно ВК вырабатывает меры, которые считаются необходимыми для обороны альянса, и принимает решения относительно военных действий. Он также разрабатывает стратегическую политику и концепции и готовит ежегодную долгосрочную оценку сил и возможностей стран и районов, представляющих риск для интересов НАТО. Военный комитет состоит из старших военных офицеров (обычно трех-звездных генералов или адмиралов) из стран-членов НАТО, которые служат постоянными военными представителями своей страны в НАТО, и, таким образом, они представляют своих начальников генеральных штабов.