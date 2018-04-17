Депутаты-радикалы блокируют трибуну Рады с требованием принять закон о пенсиях чернобыльцам (видео)

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал других депутатов присоединиться к их акции и блокировать трибуну.

Депутаты из фракции Радикальной партии блокируют трибуну парламента с требованием принять законопроект о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" о пенсионном обеспечении (№4442).

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Как передает корреспондент УНИАН, в начале вечернего заседания парламента председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил, что фракции Радикальной партии и "Смопомочи" просят объявить перерыв, но готовы заменить его на выступление.

При этом возле трибуны парламента собрались около 15 депутатов, большинство которых - из фракции Радикальной партии.

Слово взял лидер фракции Олег Ляшко, который подчеркнул, что фракция РП требует от парламента рассмотреть законопроект №4442, который "восстанавливает государственные гарантии и социальную защиту чернобыльцев, отменяет решение правительства Азарова о ручном управлении финансами государственного бюджета, направленными на социальную защиту чернобыльцев".

"Пока это решение не будет принято, пока парламент не рассмотрит законопроекты в защиту чернобыльцев, команда Радикальной партии приняла решение заблокировать парламентскую трибуну", - заявил Ляшко.

Он призвал других депутатов присоединиться к их акции и блокировать трибуну.

После выступления Ляшко Парубий объявил о продолжении рассмотрения законопроектов, которое пока продолжается. В то же время депутаты-"радикалы" продолжают блокировать трибуну.