Украина готова предоставить России коридор для вывода войск из Приднестровья

Также специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский констатировал, что Россия не готова к урегулированию конфликта в Приднестровье.

Специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский подчеркивает, что Украина готова предоставить территорию для вывода российских войск из Приднестровья, но Российская Федерация не демонстрирует готовности их выводить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат заявил во время панельной дискуссии в Киеве на тему: «Ловушки Приднестровского урегулирования: как их избежать?».

Он заявил, что Украина соглашается на вывод российских войск из Приднестровья через украинскую территорию.

"Мы и сегодня согласны на использование нашей территории, потому что наша принципиальная позиция: российские войска должны быть оттуда выведены, должны быть уже давно выведены, и сегодня наша позиция неизменна, поэтому мы оказываем всяческое содействие", - сказал Крыжановский.

При этом он обратил внимание на недавнее заявление вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина о том, что Россия не будет выводить подразделения своей армии из Приднестровья. К тому же, по словам Крыжановского, в Государственной думе РФ говорят, что нельзя выводить российские войска и вывозить боеприпасы из Приднестровья из-за "нестабильной ситуации в Украине".

"Но все эти рассказы для нервно больных", - сказал Крыжановский.

"Нет у них, у России, нет готовности выводить свои войска, и они будут цепляться за что угодно и искать какие-то новые элементы. Наша позиция, еще раз говорю, неизменна. Территорию мы предоставим, мы обеспечим беспрепятственный и безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать или хотя бы выразит свою готовность", - заявил он.

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Также дипломат отметил, что позиция Украины относительно урегулирования Приднестровского конфликта остается неизменной.

"Это как можно скорейшее урегулирование приднестровского конфликта на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Именно такой мандат мне предоставлен президентом Украины Порошенко, и здесь никаких компромиссов быть не может", - сказал Крыжановский.

Также он отметил, что прилагаются усилия для ускорения процесса урегулирования.

Однако, как сказал украинский дипломат, не наблюдается шагов по политическому урегулированию ситуации, то есть "возвращения Приднестровья в единое государство Молдова".

"Отсутствует какое-либо продвижение в плане политического урегулирования", - сказал Крыжановский.

При этом важным фактором по урегулированию приднестровского конфликта он назвал позицию России.

"Которая, конечно, не готова, и не видно, когда будет готова к урегулированию этого конфликта, поскольку для них сохранение любых конфликтов на территории бывшего СССР является очень важным фактором сохранения влияния на новые государства", - сказал он.

В свою очередь посол Республики Молдова в Украине Руслан Болбочан сказал, что его страна выступает за политико-дипломатическое урегулирование на основе соблюдения территориальной целостности и независимости Молдовы в рамках международно признанных границ. При этом он отметил, что Молдова поддерживает предоставление особого статуса Приднестровскому региону.

"Очень важный момент относительно военного присутствия. Мы выступаем за трансформацию нынешней миротворческой миссии в гражданскую миссию с международным мандатом. Мы выступаем за полный вывод российских войск с территории Республики Молдова и за вывоз боеприпасов с территории нашей страны", - заявил Болбочан.

Также он сказал, что правительство Молдовы настроено на продвижение прямого диалога между Кишиневом и Тирасполем.

Кроме того, он выразил благодарность Украине за поддержку усилий Молдовы в процессе урегулирования приднестровского конфликта.

Отдельно Болбочан отметил, что проведение военных учений в Приднестровье вызывает обеспокоенность.

"По некоторым данным, в прошлом году таких учений было около 300. Это очень много и это нас настораживает", - сказал Болбочан.

Как сообщал УНИАН, Россия оккупировала часть Молдовы 25 лет назад.

12 апреля премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявил о возможности проведения переговоров с украинскими властями о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.