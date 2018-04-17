Украина готова предоставить России коридор для вывода войск из Приднестровья

13:02, 17 апреля 2018
Политика
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РФ не демонстрирует готовности в данном вопросе / фото facebook.com/bchukraine

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат заявил во время панельной дискуссии в Киеве на тему: «Ловушки Приднестровского урегулирования: как их избежать?».

Он заявил, что Украина соглашается на вывод российских войск из Приднестровья через украинскую территорию.

"Мы и сегодня согласны на использование нашей территории, потому что наша принципиальная позиция: российские войска должны быть оттуда выведены, должны быть уже давно выведены, и сегодня наша позиция неизменна, поэтому мы оказываем всяческое содействие", - сказал Крыжановский.

При этом он обратил внимание на недавнее заявление вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина о том, что Россия не будет выводить подразделения своей армии из Приднестровья. К тому же, по словам Крыжановского, в Государственной думе РФ говорят, что нельзя выводить российские войска и вывозить боеприпасы из Приднестровья из-за "нестабильной ситуации в Украине".

"Но все эти рассказы для нервно больных", - сказал Крыжановский.

"Нет у них, у России, нет готовности выводить свои войска, и они будут цепляться за что угодно и искать какие-то новые элементы. Наша позиция, еще раз говорю, неизменна. Территорию мы предоставим, мы обеспечим беспрепятственный и безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать или хотя бы выразит свою готовность", - заявил он.

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Также дипломат отметил, что позиция Украины относительно урегулирования Приднестровского конфликта остается неизменной.

"Это как можно скорейшее урегулирование приднестровского конфликта на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Именно такой мандат мне предоставлен президентом Украины Порошенко, и здесь никаких компромиссов быть не может", - сказал Крыжановский.

Также он отметил, что прилагаются усилия для ускорения процесса урегулирования.

Однако, как сказал украинский дипломат, не наблюдается шагов по политическому урегулированию ситуации, то есть "возвращения Приднестровья в единое государство Молдова".

"Отсутствует какое-либо продвижение в плане политического урегулирования", - сказал Крыжановский.

При этом важным фактором по урегулированию приднестровского конфликта он назвал позицию России.

"Которая, конечно, не готова, и не видно, когда будет готова к урегулированию этого конфликта, поскольку для них сохранение любых конфликтов на территории бывшего СССР является очень важным фактором сохранения влияния на новые государства", - сказал он.

В свою очередь посол Республики Молдова в Украине Руслан Болбочан сказал, что его страна выступает за политико-дипломатическое урегулирование на основе соблюдения территориальной целостности и независимости Молдовы в рамках международно признанных границ. При этом он отметил, что Молдова поддерживает предоставление особого статуса Приднестровскому региону.

"Очень важный момент относительно военного присутствия. Мы выступаем за трансформацию нынешней миротворческой миссии в гражданскую миссию с международным мандатом. Мы выступаем за полный вывод российских войск с территории Республики Молдова и за вывоз боеприпасов с территории нашей страны", - заявил Болбочан.

Также он сказал, что правительство Молдовы настроено на продвижение прямого диалога между Кишиневом и Тирасполем.

Кроме того, он выразил благодарность Украине за поддержку усилий Молдовы в процессе урегулирования приднестровского конфликта.

Отдельно Болбочан отметил, что проведение военных учений в Приднестровье вызывает обеспокоенность.

"По некоторым данным, в прошлом году таких учений было около 300. Это очень много и это нас настораживает", - сказал Болбочан.

Как сообщал УНИАН, Россия оккупировала часть Молдовы 25 лет назад.

12 апреля премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявил о возможности проведения переговоров с украинскими властями о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.

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Теги: #Украина#коридор#Приднестровье#российские войска