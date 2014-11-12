СБУ разоблачила разведывательно-диверсионную группу в Рубежном

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведка задержала двоих боевиков батальона «Призрак», прибывших в город, чтобы вербовать местных жителей для совершения террористических актов в регионе с использованием взрывчатки и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

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Кроме того, Службой безопасности Украины во взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии задержаны четыре человека, которые по заданию руководства разведывательно-диверсионных подразделений террористической организации ДНР корректировали огонь боевиков и сообщали им о дислокации и перемещении сил АТО.