СБУ разоблачила разведывательно-диверсионную группу в Рубежном
11:02, 12 ноября 2014Политика
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Сотрудники СБУ разоблачили в Рубежном Луганской области разведывательно-диверсионную группу.
Контрразведка задержала двух боевиков батальона «Призрак» / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Контрразведка задержала двоих боевиков батальона «Призрак», прибывших в город, чтобы вербовать местных жителей для совершения террористических актов в регионе с использованием взрывчатки и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.
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Кроме того, Службой безопасности Украины во взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии задержаны четыре человека, которые по заданию руководства разведывательно-диверсионных подразделений террористической организации ДНР корректировали огонь боевиков и сообщали им о дислокации и перемещении сил АТО.
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