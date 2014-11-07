Бригада боевиков "Призрак" планирует окружение Дебальцево - Тымчук

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук из группы "Информационное сопротивление".

Наибольшую активность противник демонстрировал на:

- Дебальцевском направлении (15 обстрелов);

- Донецком направлении (12 обстрелов);

- Первомайском направлении (10 обстрелов);

- Луганском направлении (7 обстрелов).

Сформированные ударные тактические группы российско-террористических войск сосредоточены в районах оперативного назначения и готовы к активным действиям. Усиленно формируются резервы и вторые эшелоны. Создаются запасы материально-технических средств. Закончены основные мероприятия по разведке целей (позиции, блок-посты, базовые лагеря украинских войск) для артиллерии российско-террористических войск, ведется доразведка и уточнение данных для стрельбы.

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Через пункт пропуска «Изварино» с территории РФ в Украину прошла колонна бронетехники.

В район н.п. Счастье (Луганская область, Украина) прибыла батальонная тактическая группа ВС РФ. Ранее здесь была зафиксирована ротная тактическая группа российских десантников.

Одновременно ВС РФ продолжают концентрацию в приграничных с Украиной районах. Зафиксировано прибытие и разгрузка на ж/д станции Каменск-Шахтинский (Ростовская область, РФ) 2-х эшелонов с военной техникой и личным составом (до 500 чел.).

В н.п. Донецк, Снежное и Макеевка среди боевиков усиленно распространяются слухи о скором наступлении российско-террористических войск. В Петровском районе Донецка боевики подтягивают на передний край тяжёлое вооружение. Для перевозки живой силы и боеприпасов используется, в том числе, гражданский автотранспорт, отобранный у населения и местных предприятий.

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Кроме интенсивных обстрелов позиций украинских войск в районе н.п. Авдеевка и Пески, отмечена попытка противника отбросить подразделения сил АТО от Корасногоровки и Марьинки. Попытка не увенчалась успехом.

В районе Никишино–Чернухино продолжаются обстрелы со стороны террористов и боестолкновения с силами АТО. Террористы стремятся сузить Дебальцевский плацдарм и подойти вплотную к н.п.Дебальцево. Руководство бандформирования «механизированная бригада «Призрак» объявило о подготовке к «окружению Дебальцево» (возможно целенаправленное распространение дезинформации).

В то же время отмечается переброска боевиками бронетехники к рубежу в районе н.п.Первомайск и концентрация вооружений по направлению н.п. Весёлая Гора и Трёхизбёнка, а также напротив н.п. Попасная и Горское.

В район н.п. Станица Луганская подтянута «сводная артиллерийская группа» (до смешанного дивизиона).

В н.п. Горловка закончены мероприятия российских войск по нейтрализации бывшего бандформирования И.Безлера («Беса»). Часть боевиков перешли под единое командование «ДНР», часть исчезли.

В южных районах «ЛНР» продолжается насильственная «мобилизация». В связи с чем отмечается активный массовый выезд граждан мужского пола, стремящихся избежать «мобилизации», на подконтрольные Украине территории.