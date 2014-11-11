Из-за дефицита воды севастопольцы останутся без тепла

Об этом заявил директор Департамента городского хозяйства Андрей Атаманцев, передают Севастопольские новости.

По его словам, для того, чтобы давать горячую воду и, соответственно, тепло в квартиры горожан, необходимо достаточное давление воды, которого не будет. Как известно, оккупированный город и так страдает от недостатка воды, которая подается по графику: с 5.30 до 10.00 и с 17.00 до 23.00.

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