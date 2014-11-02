В Севастополе воду начали подавать по графику

Как сообщил назначенный российскими оккупантами "губернатор" Сергей Меняйло, основным источником водоснабжения города является Чернореченское водохранилище, которое в последние несколько лет из-за незначительных осадков сильно пересохло, передает "Новое время".

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"Еще в начале 2013 года объем воды в водохранилище был минимальным", - посетовал он, признав ситуацию "чрезвычайной".

Это не все проблемы, которые появились у жителей полуострова с приходом российских оккупантов: ранее было зафиксировано резкое подорожание продуктов. На днях стало известно, что оплата питания в детсадах подорожала в четыре раза. Мобильная связь работает с перебоями.