В ИС рассказали о планах РФ задействовать свои "консервы" в Гааге для освобождения "Норда"

Россия хочет решить вопрос освобождения траулера по линии Европейского суда по правам человека и морского трибунала в Гааге.

Российская сторона очень активизировались по всем направлениям в вопросе освобождения траулера "Норд".

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в Украине этим вопросом занимаются адвокаты, которых курирует непосредственно «заместитель председателя совета министров оккупационной власти Крыма И.Михайличенко».

«Также, в ближайшее время россиянами планируется активизация содействия в решении данного вопроса по линии Европейского суда по правам человека и морского трибунала в Гааге, для чего будут задействованы "консервы" спецслужб РФ в Страсбурге и Гааге», – говорится в сообщении ИС.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля капитана задержанного в Азовском море судна "Норд" Владимира Горбенко после внесения залога выпустили из изолятора временного содержания.

Пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик сообщила, что после выхода из изолятора Горбенко «посетил врача».

25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану «Норда» было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины.

8 апреля в Госпогранслужбе проинформировали, что ночью члены экипажа судна «Норд» попытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Моряков пытались вывезти в РФ автомобилями с дипломатическими номерами представители российского Генерального консульства. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. На них составили админпротоколы и вернули в Украину.

Ночью 9 апреля члены экипажа «Норда» пытались пересечь админграницу через «Чонгар», но украинские пограничники снова их не пропустили.