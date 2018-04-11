Суд отпустил капитана арестованного российского судна «Норд» и запретил ездить в Крым

Горбенко должен являться к следователю, а также не посещать временно оккупированную территорию полуострова Крым

Суд отпустил под личное обязательство капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко.

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Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

"Он (Горбенко) должен являться к следователю, а также не посещать временно оккупированную территорию полуострова Крым", – объяснила Тихончик.

Ранее в среду стало известно, что Горбенко сообщили о еще одном подозрении– незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек.

У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест. На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы. 31 марта капитану «Норда» было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. 8 апреля в Госпогранслужбе проинформировали, что ночью члены экипажа судна «Норд» попытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине.

Моряков пытались вывезти в РФ автомобилями с дипломатическими номерами представители российского Генерального консульства. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. На них составили админпротоколы и вернули в Украину. Ночью 9 апреля члены экипажа «Норда» пыталась пересечь админграницу через «Чонгар», но украинские пограничники снова не пропустили их.