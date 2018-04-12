Ряд стран ЕС объявит дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России - журналист

Также страны-члены ЕС обсуждают продление экономических санкций против России на год.

Ряд стран ЕС может объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Мы станем свидетелями того, как ряд государств-членов ЕС объявляют дипломатический бойкот ЧМ по футболу в России, а также ведут расширенные переговоры о продлении экономических санкций против России на год вместо 6 месяцев накануне саммита Европейского совета в июне", - говорится в сообщении журналиста.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко призвал западные страны усилить санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.