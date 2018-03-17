Порошенко призвал западные страны бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Также президент Украины призвал ужесточить санкции против РФ.

Президент Украины Петр Порошенко Порошенко призвал западные страны ужесточить санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Об этом он заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 17 марта, сообщает Deutsche Welle.

Також Порошенко отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны нового германского правительства.

"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины", - сказал он.

Порошенко также выразил надежду на то, что Берлин будет содействовать отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что "только таким способом могут быть реализованы Минские соглашения". До тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых в отношении России, быть не должно, считает украинский лидер.

По словам Порошенко, Москва пытается поставить Киев на колени, но тот "до сих пор держится" благодаря поддержке со стороны Европы.

Говоря о поставках оружия в Украину, Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, в первую очередь, от США а затем - от Канады, Франции или Литввы.

"Сделки по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил украинский президент.

Напоминается, что 12 марта после напряженных переговоров представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение и сформировали новое правительство ФРГ. Через два дня бундестаг избрал Ангелу Меркель на пост федерального канцлера на четвертый срок подряд.