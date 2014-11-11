Боевики за сутки обстреляли 9 населенных пунктов на Луганщине - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, под обстрел попали Крымское, Трехизбенка, Чернухино, Кряковка, Нижнее, Мирная Долина, Попасная, Золотое, Счастье. В результате повреждения линий электропередач отключенными от света, центрального водоснабжения и отопления остаются Станично-Луганский район, Чернухино, Крымское и Трехизбенка.

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В Луганской области в результате обстрелов со стороны террористов повреждены колеи на железнодорожном перегоне Шепилово – Сентяновка, сошла с рельсов первая колесная пара маневрового тепловоза. Это привело к задержке движения пассажирских поездов сообщением Киев–Луганск и Одесса–Луганск.

Кроме того, отметил Лысенко, в Станице Луганской из-за интенсивных обстрелов со стороны террористов приостановлена работа райгосадминистрации, там существенно повреждена инфраструктура, разрушено несколько объектов социальной сферы.