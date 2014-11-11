Российско-террористические войска укрепляют ударные группировки на Донбассе - Тымчук

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук.

Все мероприятия по «централизации» обеспечиваются не только материально-технически, но и «организационно» (включая давление, запугивание и меры физического воздействия на «непокорных» боевиков), при поддержке боевых групп специального назначения силовых ведомств РФ.

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Осуществляются дальнейшие мероприятия по усилению ударных группировок российско-террористических войск. В частности, в районе восточнее н.п.Чернухино (левый фланг Дебальцевского плацдарма) развёрнута новая артиллерийская группа.

К Станице Луганской, южнее высот у Николаевки, также подтягивается артиллерия. Севернее этого района перебрасывается бронетехника (в течении суток зафиксировано перемещение до 20 единиц, включая танки).

Продолжается усиление тактических групп южнее Донецка. Снабжение из РФ, преимущественно, идёт через н.п.Снежное и Амвросиевка (до 2-3 конвоев снабжения ежесуточно). В промежутке между Еленовкой и Тельманово продолжается как концентрация боевых подразделений, так и накапливание запасов материально-технического имущества (топливо, боеприпасы, др. ресурсы).

В районе н.п.Новоазовск противник оборудует укрепрайон, прикрытый с воздуха. На Мариупольском направлении закончено формирование второй батальонно-тактической группы (БТГ) севернее Коминтерново. Основные силы противника находятся в глубине боевых порядков, вперёд выдвинуты небольшие мобильные группы, в основном состоящие из местных боевиков.

Среди местных боевиков распространяются слухи о том, что на территории оккупированного Крыма российским командованием будут проведены масштабные мобилизационные мероприятия с целью доукомплектования т.н.«Армии Новороссии».