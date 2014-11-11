Россия возобновила работу своего военного аэродрома вблизи Новоазовска

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук.

На протяжении последних суток аэродром принял не менее 20 транспортных самолетов с личным составом и вооружением подразделений российской армии.

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По его словам, продолжается переброска личного состава и военной техники ВС РФ в приграничные районы России близ госграницы с Украиной. В частности, идет переброска подразделений по направлению н.п.Новоазовск.