Россия возобновила работу своего военного аэродрома вблизи Новоазовска

11:11, 11 ноября 2014
Политика
0

Зафиксировано функционирование военного аэродрома близ н.п.Таганрог (Ростовская обл., РФ), ранее не используемого.

Таганрог / Google Maps

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук.

Допис by Dmitry Tymchuk.

На протяжении последних суток аэродром принял не менее 20 транспортных самолетов с личным составом и вооружением подразделений российской армии.

Читайте такжеРоссийско-террористические войска укрепляют ударные группировки на Донбассе - Тымчук

По его словам, продолжается переброска личного состава и военной техники ВС РФ в приграничные районы России близ госграницы с Украиной. В частности, идет переброска подразделений по направлению н.п.Новоазовск.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter