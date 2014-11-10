Боевики ежедневно обстреливают Артемовский район

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, в Артемовском районе территории Коммунновского и Новогригорьевского сельских советов ежедневно находятся под обстрелами.

Также сложная ситуация сохраняется в приграничной зоне в селах Зайцево, Новолуганское, Кодема, Клиновое, поселке Луганское.

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