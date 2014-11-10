СБУ поймала десять боевиков «ДНР», половина из которых была шпионами

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Задержанные граждане Украины 1979 г.р. и 1968 г.р. во время оккупации г. Славянск дежурили с огнестрельным оружием на блокпостах и выполняли роль «полицаев» - помогали террористам выявлять местных жителей, которые осуждали действия т.н. «ДНР».

Выполнял преступные задачи террористов и 23-х летний боевик, который в июне с.г. вступил в бандформирование «Есаула», подчиненного «полевому командиру» террористов по кличке «Бабай». Задержанный боевик охранял склады с оружием и дежурил на блокпостах в районе города Дружковка.

Еще один злоумышленник по прозвищу "Топотун", после прохождения военной подготовки под руководством российских инструкторов, охранял один из штабов террористов, расположенный в селе Стрюково на Донетчине.

Сотрудники СБУ задержали жителя Краматорска Донецкой области 1973 г.р., который непосредственно принимал участие в вооруженных нападениях на военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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Кроме того, СБУ задержала пятерых информаторов, которые передавали террористам сведения о силах АТО.

Так, гражданин Украины, 1959 г.р. по кличке «Лева», в начале июля с.г. по собственной инициативе установил контакты с членами одним из разведывательно-диверсионных подразделений «ДНР». По их заданию собирал и передавал террористам подробную информацию о дислокации подразделений ВСУ. Во время задержания у злоумышленника изъято топографические карты украинских городов и сел в районе Мариуполя, с указанием мест расположения блокпостов, личного состава и тяжелой техники украинских военных подразделений.

Задержан 56-летний житель Донецкой области с позывным «Дядя Витя» в течение августа-ноября с.г. поддерживал тесные связи с руководством разведывательно-диверсионной группы так называемого «Первого российского миротворческого батальона специального назначения». Злоумышленник собирал и передавал диверсантам данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенных пунктов Павлополь и Орловское, а также возле м. Мариуполь.

Продолжаются оперативно-следственные действия.