Под Новоазовском боевики похитили студента мариупольского ВУЗа

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, в дежурную часть областного главка поступило сообщение о том, что на блокпосту на въезде в город Новоазовск террористы похитили 21-летнего местного жителя, студента одного из ВУЗов Мариуполя. В настоящее время о его судьбе ничего не известно.

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