Российско-террористические войска усилили интенсивность обстрела сил АТО - Тимчук
08:40, 10 ноября 2014Политика
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Российско-террористические войска усилили интенсивность обстрелов сил АТО, что связано с прибытием очередного так называемого «гуманитарного конвоя» с боеприпасами, оружием и живой силой.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
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По его словам, за минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов. Из них 32 обстрела произведены на Дебальцевском направлении. На Донецком и Луганском направлениях зафиксировано соответственно 13 и 6 огневых ударов, нанесенных российскими войсками и террористами.
Также обстрелам подверглись позиции украинских войск в районе Ольховатки, Чернухино, Никишино, Редкодуба, Ленинского, Миуса, Трёхизбенки, Песок и др.
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