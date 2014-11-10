Российско-террористические войска усилили интенсивность обстрела сил АТО - Тимчук

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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По его словам, за минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов. Из них 32 обстрела произведены на Дебальцевском направлении. На Донецком и Луганском направлениях зафиксировано соответственно 13 и 6 огневых ударов, нанесенных российскими войсками и террористами.

Также обстрелам подверглись позиции украинских войск в районе Ольховатки, Чернухино, Никишино, Редкодуба, Ленинского, Миуса, Трёхизбенки, Песок и др.