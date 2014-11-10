В Шахтерске боевики расстреляли семью бизнесмена: не хотел давать взятку - СМИ
00:25, 10 ноября 2014Общество
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В Шахтерске (Донецкая обл.) представители незаконных вооруженных формирований, действующих на территории города, расстреляли дом семьи местного бизнесмена.
REUTERS
Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на собственные источники.
Как сообщил собеседник издания, около 22:00 8 ноября террористы обстреляли из автоматов дом бизнесмена. Погиб сам Галыга и его жена, дочь предпринимателя находится в реанимации.
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По данным источников, причиной атаки стал отказ бизнесмена платить боевикам взятку.
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