В Шахтерске боевики расстреляли семью бизнесмена: не хотел давать взятку - СМИ

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил собеседник издания, около 22:00 8 ноября террористы обстреляли из автоматов дом бизнесмена. Погиб сам Галыга и его жена, дочь предпринимателя находится в реанимации.

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По данным источников, причиной атаки стал отказ бизнесмена платить боевикам взятку.