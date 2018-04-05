ГПУ сняла с активиста Евромайдана Бубенчика подозрение в умышленном убийстве

По-прежнему его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием.

Генеральная прокуратура Украины больше не инкриминирует активисту Евромайдана Ивану Бубенчику совершение умышленного убийства.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская в присутствии адвокатов сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения.

Теперь он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Таким образом, следователи больше не инкриминируют Бубенчику совершение преступлений, предусмотренных п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, в Печерском районном суде г. Киева заместитель генерального прокурора Стрижевская отозвала ходатайство о применении в отношении Бубенчика меры пресечения в виде содержания под стражей.

Она также сообщила, что квалификация подозрения, выдвинутая активисту, недостаточно обоснована. Поэтому Бубенчик был вызван на 17.00 в Департамент специальных расследований ГПУ для вручения нового подозрения.

3 апреля в ГПУ заявили о вручении подозрения Бубенчику. Ему инкриминировали совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Активиста подозревали в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка. Также ему инкриминировали приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.