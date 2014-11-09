Наливайченко считает, что деятельность КПУ надо запретить

Об этом он заявил сегодня в вечернем эфире телеканала «1+1».

«Я хотел бы, кстати, отметить, что очень важная вещь для национальной безопасности - таки запретить Коммунистическую партию, ее ячейки в нашем государстве», - сказал председатель СБУ.

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Он объяснил такую позицию тем, что правоохранительные органы в Украине, и СБУ в том числе, "четко говорим и доказательно показываем, что «ДНР» и «ЛНР», Донецк и Луганск, террористические группы - это военные террористы из России, наемники. Но всегда есть местный коммунистический очаг, где партийные функционеры Компартии более чем активно способствуют террористам, более чем активно налаживают то, что уже называется большевистским террором, издевательством над мирным населением».

При этом Наливайченко обвинил представителей КПУ в причастности к фальсификации выборов. «Большинство (из них) активно фальсифицируют выборы - предоставляют своих бывших партийцев, сажают их в автобусы и возят по Донецку и Луганску, создавая картинку выборов», - отметил председатель СБУ.