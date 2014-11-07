Глава СБУ Наливайченко тоже может попасть под люстрацию – Лубкивский

Об этом сообщает ТВі.

"Общественность будет решать, кто попадает под люстрацию, а кто не попадает. Если есть вопросы к председателю СБУ, то председатель готов отвечать в рамках процесса люстрации. Есть вопросы к советнику главы СБУ, пожалуйста, Лубкивский готов отвечать на все вопросы, которые связаны с его персоной. Есть вопрос к заместителям, первому заместителю - все готовы к этой работе. Это принцип, который должен быть подхвачен не только СБУ, но всем государственным аппаратом, потому что если проводить люстрацию в отношении себя, то есть риски, что эта люстрация будет неполноценной", - отметил Лубкивский.

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Он подчеркнул, что СБУ не будет ждать создания антикоррупционного бюро.

"Уже на следующей неделе мы анонсируем совместную работу с общественностью. Я хочу анонсировать то, что мы призываем украинскую общественность к совместной работе по очистке СБУ", - сказал Лубкивский.

Он отметил, что вскоре при СБУ будет создана люстрационная комиссия, которая будет состоять из общественных активистов.