"Шахматы, новости и Facebook": в сети показали, как нардепы развлекаются во время заседаний (фото)

На одном из фото можно увидеть фамилию народного избранника – любителем игр в шахматы оказался нардеп от «БПП» Дмитрий Лубинец.

В Сети опубликовали фото, как народные депутаты в рабочее время развлекаются с помощью своих гаджетов.

Движение «Честно» показало на своей странице в Facebook свежие фотографии из зала заседаний, на которых народные избранники занимаются совсем не работой.

«Кто-то играет в шахматы, кто-то читает новости, другие скролят ленту Facebook», – говорится в сообщении.

На одном из фото можно увидеть фамилию народного избранника – любителем игр в шахматы оказался нардеп от «БПП» Дмитрий Лубинец.