"Шахматы, новости и Facebook": в сети показали, как нардепы развлекаются во время заседаний (фото)
15:45, 05 апреля 2018Политика
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На одном из фото можно увидеть фамилию народного избранника – любителем игр в шахматы оказался нардеп от «БПП» Дмитрий Лубинец.
Нардеп Лубинец / фото Общественное движение "Честно", Facebook
В Сети опубликовали фото, как народные депутаты в рабочее время развлекаются с помощью своих гаджетов.
Движение «Честно» показало на своей странице в Facebook свежие фотографии из зала заседаний, на которых народные избранники занимаются совсем не работой.
фото Громадський рух "Чесно", Facebook
«Кто-то играет в шахматы, кто-то читает новости, другие скролят ленту Facebook», – говорится в сообщении.
фото Общественное движение "Честно", Facebook
На одном из фото можно увидеть фамилию народного избранника – любителем игр в шахматы оказался нардеп от «БПП» Дмитрий Лубинец.
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