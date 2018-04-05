"Шахматы, новости и Facebook": в сети показали, как нардепы развлекаются во время заседаний (фото)

15:45, 05 апреля 2018
Политика
1356
Нардеп Лубінець / фото Общественное движение "Честно", Facebook

Движение «Честно» показало на своей странице в Facebook свежие фотографии из зала заседаний, на которых народные избранники занимаются совсем не работой.

фото Громадський рух &quot;Чесно&quot;, Facebook

«Кто-то играет в шахматы, кто-то читает новости, другие скролят ленту Facebook», – говорится в сообщении.

фото Общественное движение "Честно", Facebook

На одном из фото можно увидеть фамилию народного избранника – любителем игр в шахматы оказался нардеп от «БПП» Дмитрий Лубинец.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Верховная Рада#нардепы