Президент уволил глав управлений СБУ в Черкасской и Волынской областях

Соответствующий указ №864/2014 он подписал вечером 8 ноября, сообщает пресс-служба главы государства. Другим свои указом №863/2014 президент уволил с должности главы управления СБУ в Волынской области Владимира Мельниковича.

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Владимира Мельниковича возглавлять СБУ на Волыни назначил исполняющий обязанности главы государства Александр Турчинов 5 марта, а руководителем СБУ Черкасской он назначил Олега Котляра в начале апреля.