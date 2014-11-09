Президент уволил глав управлений СБУ в Черкасской и Волынской областях
00:21, 09 ноября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко уволил Олега Котляра с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Черкасской области.
Порошенко уволил двух руководителей Управлений СБУ \ Фото УНИАН
Соответствующий указ №864/2014 он подписал вечером 8 ноября, сообщает пресс-служба главы государства. Другим свои указом №863/2014 президент уволил с должности главы управления СБУ в Волынской области Владимира Мельниковича.
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Владимира Мельниковича возглавлять СБУ на Волыни назначил исполняющий обязанности главы государства Александр Турчинов 5 марта, а руководителем СБУ Черкасской он назначил Олега Котляра в начале апреля.
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