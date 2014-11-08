Нидерланды довольны ролью Украины в расследовании авиакатастрофы «Боинга-777»

Об этом заявил министр иностранных дел Королевства Нидерланды Берт Кундерс на брифинге в Киеве в субботу.

Министр отметил, что Нидерланды все это время очень тесно сотрудничали с украинским правительством.

«Мы рады, что расследования проводятся, и надеемся, что виновные будут наказаны, и то, что команда исследователей проводит свою работу профессионально и на самом высоком уровне», - сказал Кундерс.

В то же время глава внешнеполитического ведомства отметил, что только после получения конечных результатов расследования Нидерланды смогут перейти к юридической оценке данной ситуации.

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Как сообщал УНИАН, сегодня из Харькова в Нидерланды отбыл транспортный самолет с 5 контейнерами с биологическими останками тел погибших пассажиров авиарейса МН-17, сбитого террористами летом над Донецкой областью.

17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа были гражданами Малайзии.

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Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.