У Лаврова назвали требование Франции к Москве обеспечить прекращение огня на Донбассе "русофобией"

Официальный представитель МИД РФ заявила, что французский коллега должен перечитать Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

В Министерстве иностранных дел России назвали требование Франции к Москве обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе «русофобией».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В последнее время рядом откровенно недружественных высказываний в отношении России, к сожалению, отметился министр иностранных дел Франции, они вызывают недоумение, но возможно выглядят вполне логичными на фоне захлестнувшей Запад волны русофобии. Остается, как говорят французы, легкая грусть. В ходе недавнего визита в Киев 23 марта французский министр призывал давить на Россию, требовал выполнения ею своих обязательств по Минским соглашениям, якобы именно Россия должна обеспечить устойчивое выполнение прекращения огня на земле Донбасса», - сказала Захарова.

Она заявила, что глава МИД Франции должен перечитать Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

«Обязанности России по этому документу ничем не отличаются от тех, которые несут Франция и Германия. Так что если кому-то хочется возложить на нас ответственность за прекращение огня, тем более сделать это публично, то было бы логично требовать того же и от себя», - сказала Захарова.

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«А вот в совместном заявлении трех президентов (этот документ 12 февраля 2015 года подписали главы Украины, Франции, Германии и РФ – УНИАН), которое было принято одновременно с Комплексом мер, Франция и Германия обязались оказать техническую поддержку восстановления банковской системы в зоне конфликта, в частности путем создания международного механизма для содействия социальным выплатам», - сказала Захарова.

По ее словам, возникает вопрос, собираются ли партнеры по «нормандскому формату» выполнять взятое на себе обязательство.

«Складывается впечатление, что претензии Парижа на роль честного брокера в украинском урегулировании – не более чем поза», - заявила Захарова.

«Не хотят они видеть отказ Киева от выполнения Минских соглашений, предпочитая перекладывать ответственность на других, требовать чего-то от России, которая вообще не является стороной конфликта», - заявила Захарова.

Как сообщал УНИАН, 23 марта министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна понимает, кто является страной-агрессором в Украине.

«Во Франции понимают, кто является страной-агрессором, а кто - страной, которая подвергается агрессии», - заявил Ле Дриан в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Глава МИД Франции подтвердил твердую и неизменную позицию Франции по поддержке территориальной целостности Украины, которая основывается на нормах международного права. Французский министр также заявил, что Франция не признает незаконной оккупации Крыма Россией.

«Россия должна обеспечить устойчивый режим прекращения огня, что создаст предпосылки для выполнения Минских договоренностей», - заявил Ле Дриан.

В контексте дальнейших усилий по прекращению агрессии на Донбассе было анонсировано проведение в Киеве трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, Германии и Франции.

Также Ле Дриан заявил в Киеве о возможности ужесточения индивидуальных санкций против Российской Федерации после проведения 18 марта выборов президента этой страны в оккупированном Крыму. Также Франция обеспокоена усиленной милитаризацией Крыма.