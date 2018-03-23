Франция понимает, кто является страной-агрессором в Украине - глава МИД

Глава МИД Франции заявил, что Россия должна обеспечить устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявляет, что его страна понимает, кто является страной-агрессором в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Во Франции понимают, кто является страной-агрессором, а кто - страной, которая подвергается агрессии», - заявил Ле Дриан в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Глава МИД Франции подтвердил твердую и неизменную позицию Франции по поддержке территориальной целостности Украины, которая основывается на нормах международного права. Французский министр также заявил, что Франция не признает незаконной оккупации Крыма Россией.

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В ходе переговоров министры подробно обсудили ситуацию на Донбассе и возможности для продвижения на пути к мирному урегулированию. По словам Климкина, роль Франции и лично президента Эммануэля Макрона в этой связи трудно переоценить. «Донбасс должен вернуться в европейскую и демократическую Украину, а поможет в выполнении этой задачи миротворческая миссия ООН», - убежден украинский министр.

«Россия должна обеспечить устойчивый режим прекращения огня, что создаст предпосылки для выполнения Минских договоренностей», - заявил Ле Дриан.

В контексте дальнейших усилий по прекращению агрессии на Донбассе было анонсировано проведение в Киеве трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, Германии и Франции.

Отдельно французский министр заявил, что Франция выделит полмиллиона евро для реализации в Украине гуманитарных проектов французского Красного Креста и организации Triagle Generation Humanitaire.

Как сообщал УНИАН, Ле Дриан сегодня, 23 марта, заявил в Киеве о возможности ужесточения индивидуальных санкций против Российской Федерации после проведение 18 марта выборов президента этой страны в оккупированном Крыму. Также Франция обеспокоена усиленной милитаризацией Крыма.

Также 23 марта состоялось подписание заявления о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества между МВД Украины и Министерством по делам Европы и иностранных дел Франции. В частности, Франция продаст Украине 55 вертолетов компании Airbus Helicopters.