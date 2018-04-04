Холодницкий: меня пытаются дискредитировать два года

По его словам, его пробуют дискредитировать, указывая на то, что он "какой-то не такой".

Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его пытаются дискредитировать в течение двух лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде Украины.

"Два года меня, как руководителя САП, пытаются дискредитировать. Дискредитировать и сказать, что я какой-то не такой", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницького. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослуховуючий.

Читайте такжеНАБУ рассекретило записи прослушки Холодницкого (видео)27 марта генпрокурор Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницького.

30 марта Луценко заявил, что обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницького с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницьким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным во время уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Руководитель САП сообщил, что отказался предоставлять образцы голоса сотрудникам Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Холодницкий отметил, что производство против него зарегистрировано по статье УК о разглашении данных досудебного расследования и принуждения свидетелей к даче показаний.