Холодницкий отказался предоставлять следователям ГПУ образцы голоса

При этом руководитель САП отметил, что «готов давать все показания».

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказался предоставлять образцы голоса в Департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге у здания Департамента, куда его вызвали для дачи образцов голоса.

«Произошла попытка провести следственное действие - отбор образца голоса», - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, отказался ли он предоставлять эти образцы, Холодницкий отметил, что отказался участвовать в следственных действиях, «пока не будет урегулирован вопрос с органом расследования».

При этом руководитель САП отметил, что «готов давать все показания».

Вместе с тем Холодницкий отметил, что это уголовное производство в отношении него расследуется Департаментом по двум статьям: «принуждение давать показания» и «разглашение данных досудебного следствия или дознания».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, Холодницкий заявил, что обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой изменить подследственность уголовного производства, фигурантом которого он является, и поручить расследование другому департаменту. Об этом Холодницкий заявил перед проведением следственных действий в Департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, руководителем которого является Владимир Гуцуляк.

«У меня есть вопрос по поводу объективности предварительного расследования. Как вы знаете, этот одиозный департамент Генеральной прокуратуры (Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики - УНИАН), к которому у меня, как у спецпрокурора, к руководителю (Владимир Гуцуляк - УНИАН) которого есть ряд вопросов, а именно - три уголовных производства, в том числе и о незаконном обогащении. И у меня вопрос, собственно, по поводу объективности расследования, собственно, этого производства», - сказал Холодницкий.

Напомним, 27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого. 30 марта Луценко заявил, что обратился в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник в интервью ZN.UA заявил, что следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторые странные и непонятные действия руководителя САП и отдельных прокуроров. Он отметил, что в НАБУ долгое время не было доказательств относительно Холодницького, но по одному из дел удалось получить конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения».

«В деле о хищениях в Одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо», - сказал Сытник.

Зарегистрировали производства работники Генеральной прокуратуры, поскольку надзорным прокурором НАБУ является именно Холодницкий.

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «сливе» информации относительно готовящихся обысков тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на некоторых должностных лиц для принятия ими определенных решений.