СБУ заблокировала попытки спецслужб РФ "федерализировать" несколько регионов Украины – Грицак

Сотрудники Службы безопасности Украины сорвали почти 100 попыток инспирирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что сотрудники СБУ заблокировали намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацюи и автономизацию нескольких регионов Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, Грицак сообщил во время рабочей поездки в Одесскую область.

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Грицак подчеркнул, что его ведомство готово противодействовать всем направлениям российской гибридной агрессии.

По его словам, сотрудники Службы безопасности сорвали почти 100 попыток провоцирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России.

«Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности и в Одесской области», - подчеркнул Грицак.

Он добавил, что с начала года спецслужба предотвратила совершение ряда дерзких терактов, которые планировались российскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей.

Как сообщал УНИАН, британское издание "The Times" рассказало, что команде российского президента Владимира Путина в 2014 году предлагали план "Троя" по дестабилизации еще и Запорожской области Украины.

В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе.