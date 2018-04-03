Антикоррупционный комитет ВР снова не смог собраться для рассмотрения е-декларирования общественных активистов

Сегодня ВР планирует включить в повестку дня и принять решение относительно отмены электронного декларирования для антикоррупционеров.

Сегодня утром Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции снова не смог собраться для рассмотрения вопросов по е-декларирования для общественных активистов.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил член комитета, внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

“Сегодня второй раз должен был заседать комитет. Второй раз «героически» был сорван. Сегодня для кворума не хватало одного человека, чтобы состоялось заседание. Имя этого человека, которого не хватало, - исполняющий обязанности председателя комитета, который во второй раз не пришел (имеется в виду депутат от “Народного фронта” Юрий Савчук — УНИАН)”, - сказал парламентарий.

Деревянко напомнил, что, несмотря на то, что накануне председатель ВР Андрей Парубий дал поручение собраться комитета сегодня в 09.00, от фракции “Народный фронт” «ни одного человека на комитете не было».

В то же время депутат напомнил, что законопроекты, которые касаются вопроса е-декларирования для общественных активистов, могут быть включены в повестку дня сессии, но без решения профильного комитета рассматриваться не могут.

На вопрос, может еще состояться сегодня заседание комитета, Деревянко сказал: “Мы готовы делать попытку №3, попытка №4 и попытку №5. Но в жизни, в реалии — маловероятно”.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которым субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года подать первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало широкий общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали "шагом назад" поправки к закону о е-декларирования.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок представления электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

28 марта президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить законодательное требование о представлении гражданскими активистами е-деклараций.

Сегодня ВР планирует включить в повестку дня и принять решение относительно отмены электронного декларирования для антикоррупционеров.