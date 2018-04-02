Председатель Житомирской ОГА задекларировал за прошлый год более 250 тысяч гривень зарплаты

Также он задекларировал 411 тысяч гривень наличными.

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич задекларировал за прошлый год 250,7 тыс. грн заработной платы и 411 тыс. грн наличных.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая информация указана в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

За 2016 год Гундич декларировал наличными 321 тыс. грн и 12 тыс. 500 долларов.

Кроме этого, в прошлом году председатель Житомирской ОГА получил 20 тыс. 408 грн от предоставления имущества в аренду. Также он задекларировал три земельных участка.

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Жена чиновника Елена Мендельсон в прошлом году получила 900 тыс. 232 грн от занятия предпринимательской деятельностью и 1 тыс. 500 грн - от предоставления имущества в аренду. Кроме того, в феврале прошлого года жена Гундича стала владелицей дома площадью 134,6 кв. м. в селе Вересы Житомирского района. Этот дом стоит 99 тыс. 471 грн.

Также жена Гундича задекларировала наличными за прошлый год 250 тыс. грн, тогда как за 2016 - 150 тыс. грн. Кроме этого, она задекларировала две квартиры (общей площадью 28 кв. м и 58,8 кв. м), сельскохозяйственную технику, автомобили, два офиса, мельницу, нежилое здание, здание комбикормового цеха, жилой дом, складские помещения и шесть земельных участков.