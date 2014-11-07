Боевики продолжают обстреливать школы и дома на Луганщине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Наиболее интенсивным обстрелам был подвержен город Горное Попаснянского района. Боевики со стороны г. Первомайск, который контролируют представители так называемой «ЛНР», осуществили 30 выстрелов из артиллерии, разрушив три частных дома по улице Октябрьской. Один снаряд попал на территорию школы №15, но, к счастью, не взорвался. Учеба в это время не проводится, дети находятся на каникулах», - добавил Лысенко.

Кроме того, по его словам, из «Градов», минометов и артиллерии террористы обстреляли город Золотое Попаснянского района, село Крымское Новоайдарского района, село Ольховое и село Старый Айдар Станично-Луганского района.