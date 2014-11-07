Боевики усилили обстрелы Луганской области - Москаль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля, обстрелы подконтрольных Украина населенных пунктов Луганской области усиливаются с каждым днем.

В частности, 6 ноября, из систем залпового огня "Град", минометов и артиллерии были обстреляны город Золоте Попаснянского района, поселок Крымское Новоайдарского района, пос. Ольховая и Старый Айдар Станично-Луганского района.

Наиболее интенсивным обстрелам подвергся город Горское Попаснянского района.

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После 9.00 боевики со стороны контролируемого ими Первомайска осуществили 30 выстрелов города из артиллерии, разрушив три частных дома по ул.Октябрьская. Один снаряд упал на территории школы №15, но, к счастью, не взорвался; обучение в это время не проводится, дети находятся на каникулах.

Около 15.00 часов Горское обстреляли снова - теперь уже из "Градов"; всего было осуществлено 40 выстрелов, жертв и пострадавших нет.