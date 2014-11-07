Боевики из гранатометов и минометов обстреляли 10 населенных пунктов на Донбассе - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На дебальцевском направлении боевики из минометов и гранатометов обстреляли позиции сил АТО неподалеку н.п. Никишино, Орлово-Ивановка, Чернухино и Миус», - отметил он.

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Также, по его словам, на луганском направлении из минометов и стрелкового оружия террористы обстреляли позиции наших сил в районе н.п. Станица Луганская, Старый Айдар, Сокольники.

Кроме этого, на Мариупольском направлении боевики обстреляли позиции сил АТО в н.п.Ломакино, Гранитное и Новоласпа.