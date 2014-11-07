В СБУ заявили о старте люстрации в ведомстве

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

“СБУ взяла к безусловному исполнению закон об очищении власти. Председатель СБУ подписал приказ о графике проверки органов власти. Проверка должна быть гласной. Она касается не только сотрудников СБУ, но и всех государственных чиновников Украины”, - сказал Лубкивский.

Он отметил, что сегодня одной из главных задач в этом вопросе является создание соответствующей базы данных в отношении лиц, которые будут проверяться. Лубкивский заверил, что проведение люстрации в середине СБУ будет публичным.

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“Мы не будем ждать формирования антикоррупционного бюро. Мы призываем граждан активно приобщаться к очистке СБУ. Мы не хотим проводить люстрацию сами по себе. Это не правильно. Мы приглашаем к такой работе общественность. Мы хотим, чтобы общественный люстрационный совет был действенным”, - отметил Лубкивский.

Он отметил, что такая процедура люстрации будет несколько длиннее, но более эффективной, поскольку «если проводить люстрацию в отношении себя, то существуют риски ее неполноценности».