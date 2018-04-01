НАПК выступает за отмену деклараций для антикоррупционеров

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что третий этап электронного декларирования состоялся.

НАПК поддерживает отмену электронного декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций.

Об этом заявил председатель НАПК Александр Мангул на брифинге в полночь 1 апреля, сообщает Радио Свобода.

"К сожалению, Верховная Рада до 1 апреля не смогла принять закон об отмене электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров... НАПК в этом вопросе на стороне общественных активистов о необходимости отмены предоставления деклараций теми гражданами, которые занимаются антикоррупционных расследованиями", - отметил чиновник.

Как сообщалось, 31 марта представитель Госдепартамента США Гезер Науерт заявила, что Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить требование о е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций.

Ранее послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

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Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Как известно, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Руководство "Центра противодействия коррупции" и привлеченные к работе общественной антикоррупционной организации эксперты подали электронные декларации за 2017 год, в которых среди прочего указаны коты, собаки и трехметровая "антикоррупционная задница".