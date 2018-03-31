В США призывают Украину отменить требования относительно представления е-деклараций активистами

В США подчеркнули, что система е-декларирования не должна устанавливать лишних сложностей или давления для борцов с коррупцией.

В Государственном департаменте США призывают украинское правительство отменить требования закона относительно предоставления электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хезер Науэрт, размещенном на сайте ведомства.

"Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить законодательство, требующее декларации активов гражданским обществом и международными членами наблюдательных советов государственных предприятий", - отмечается в заявлении.

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"Система декларирования активов Украины должна обеспечивать подотчетность государственных чиновников, и не должна устанавливать лишних обременений или давления на гражданское общество. Этот карательный закон направляется на тех же лиц, которые стремятся улучшить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания Евромайдана и стремления украинского народа к демократической стране, которая руководствуется верховенством права", - отмечает пресс-секретарь Госдепартамента.

"Мы настоятельно призываем украинское правительство безотлагательно отменить требования относительно декларирования активов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, и тем самым обеспечить временное освобождение лиц, которые не подадут декларации до установленного крайнего срока", - добавила Науэрт.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года предоставить первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали "шагом назад" поправки в закон о е-декларировании.

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8 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи". Законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которыми отменяется или переносится срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, занимающимися антикоррупционной деятельностью.

28 марта Порошенко призвал Верховную Раду отменить законодательное требование о предоставлении общественными активистами е-деклараций.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил принять соответствующие изменения 3 апреля.