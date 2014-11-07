В зоне АТО – активизация боевых действий: за сутки погибли 3 военных, 4 – ранены
08:19, 07 ноября 2014Политика
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За последние сутки на Донбассе погибли три украинских военных. Еще четверо получили ранения.
На Донбассе активизировались боевые действия / УНИАН
Как сообщает ТСН, Из "Градов" боевики обстреляли Тоненькое и Орловку, вели минометные обстрелы по мирным жителям Чернухино и по силам АТО, размещенным близ Авдеевки, Песков и Никишино.
Крайне сложная ситуация в Донецке и пригородах. Обстреливают жилые кварталы недалеко от Путиловского моста.
Читайте такжеШтаб АТО опроверг информацию о наступлении на позиции боевиковБоевики также атакуют донецкий аэропорт. Кроме стрелкового оружия и гранатометов, применили противотанковые пушки.
В донецком аэропорту идет бой
Напомним, вчера сообщалось, что боевики в течение 5 часов штурмовали аэропорт Донецка, в результате чего погиб один военный.
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