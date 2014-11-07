В зоне АТО – активизация боевых действий: за сутки погибли 3 военных, 4 – ранены

Как сообщает ТСН, Из "Градов" боевики обстреляли Тоненькое и Орловку, вели минометные обстрелы по мирным жителям Чернухино и по силам АТО, размещенным близ Авдеевки, Песков и Никишино.

Крайне сложная ситуация в Донецке и пригородах. Обстреливают жилые кварталы недалеко от Путиловского моста.

Читайте такжеШтаб АТО опроверг информацию о наступлении на позиции боевиковБоевики также атакуют донецкий аэропорт. Кроме стрелкового оружия и гранатометов, применили противотанковые пушки.

Напомним, вчера сообщалось, что боевики в течение 5 часов штурмовали аэропорт Донецка, в результате чего погиб один военный.