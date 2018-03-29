В Николаеве в сессионный зал облсовета попали до 20 активистов, требующих отставки губернатора Савченко (видео)

Основное требование протестующих - выражение недоверия председателю ОГА Алексею Савченко и его заместителям.

Правоохранители впустили в сессионный зал Николаевского областного совета представителей пикетчиков в количестве примерно 20 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, глава облсовета Виктория Москаленко предоставила возможность представителям участников акции протеста выступить с трибуны и объявить свои требования.

Основное требование — выражение недоверия председателю ОГА Алексею Савченко и его заместителям, которые имеют влияние на принятие решений относительно николаевского аэропорта.

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Также перед депутатами и активистами выступил начальник областного управления Нацполиции Юрий Мороз, который сообщил, что написал рапорт о возможности направить дело о гибели в.о. руководителя аэропорта Владислава Волошина в Главное следственное управление, или к любому следственному управлению в другой области. Сейчас продолжаются словесные перепалки между активистами, депутатами и президиумом областного совета.

Как сообщал УНИАН, утром возле здания облгосадминистрации собрались около 300 активистов организации «Национальные дружины», ВО «Свобода» и «Движения новых сил», которые требуют отставки Савченко в связи с самоубийством в.о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Здание ОГА охраняют около двух сотен полицейских.

Участник АТО, военный летчик, в.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета. Семья в тот момент находилась дома. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.

По показаниям родственников, Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

После инцидента местные СМИ обнародовали якобы переписку неизвестного с Волошиным, в котором погибший рассказывает о конфликте с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о «махинации» при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, о мыслях, связанных с возможной смертью.

Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию выводов проверки Государственной аудиторской службы о ремонтные работах в аэропорту. При этом Волошин якобы хотел написать заявление на увольнение, но Савченко продлил контракт.

В ходе расследования дела был допрошен Савченко, о чем заявил начальник ГУ НП Украины в Николаевской области Юрий Мороз. По его словам, Савченко заявил, что имел с Волошиным только рабочие отношения.

Также, по его информации, полицейским удалось установить, что в начале марта Волошин находился в приподнятом настроении из-за того, что губернатор пообещал ему содействие в получении собственного жилья после запуска аэропорта.

Кроме того, Мороз добавил, что Волошин намеревался совершить суицид еще летом 2016 года.