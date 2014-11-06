Климкин считает, что на Донбассе ОБСЕ проходит тест на эффективность
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял в Киеве Генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Дзанньера.
Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.
Как отмечается в сообщении, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы привлечения ОБСЕ к урегулированию ситуации на востоке Украины, которая является следствием последовательного нарушения Хельсинских принципов Российской Федерацией.
Климкин подчеркнул, что поиск путей урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях и восстановление территориальной целостности нашего государства является тестом на эффективность ОБСЕ.
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В связи с этим было отмечено важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в обеспечении объективного информирования международного сообщества о развитии ситуации в Украине.
«Миссия ОБСЕ должна быть обеспечена всеми необходимыми средствами для эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня и мониторинга российско-украинской государственной границы», - отметил министр.
Кроме того, стороны обсудили важность совершенствования проектной деятельности Координатора проектов ОБСЕ в Украине и углубления его сотрудничества с украинскими партнерами.